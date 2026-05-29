Con la conclusione della Serie A 2025/26 si avvicina anche il 30 giugno, data che segna la fine della stagione sportiva e la scadenza di numerosi contratti. In assenza di rinnovi o dell’attivazione di eventuali opzioni, molti calciatori saranno liberi di trasferirsi a parametro zero.
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El Shaarawy, Kostic e gli altri: tutti i giocatori in scadenza in Serie A
Squadra per squadra, il focus è sui giocatori di proprietà in scadenza nelle 20 società del campionato, escludendo invece tutti i calciatori attualmente in prestito:
Atalanta—
I difensori Sead Kolasinac e Berat Djimsiti, i centrocampisti Marten de Roon e Mario Pasalic
Bologna—
I difensori Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi e Charalampos Lykogiannis, il centrocampista Remo Freuler
Cagliari—
Gli attaccanti Leonardo Pavoletti e Andrea Belotti
Como—
Il portiere Mauro Vigorito, il difensore Alberto Moreno, il centrocampista Sergi Roberto
Cremonese—
Il portiere Marco Silvestri, i difensori Federico Ceccherini e Matteo Bianchetti, gli attaccanti David Okereke e Jamie Vardy
Fiorentina—
Il centrocampista Abdelhamid Sabiri
Genoa—
I portieri Justin Bijlow, Nicola Leali e Daniele Sommariva, il difensore Aaron Martin, il centrocampista Ruslan Malinovskyi, gli attaccanti Caleb Ekuban e Junior Messias
Inter—
I portieri Raffaele Di Gennaro e Yann Sommer, i difensori Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan
Juventus—
Il centrocampista Filip Kostic, l'attaccante Dusan Vlahovic
Lazio—
Il difensore Elseid Hysaj, il centrocampista Toma Basic, l'attaccante Pedro
Lecce—
Il difensore Antonio Gallo, i centrocampisti Ylber Ramadani e Thorir Helgason, l'attaccante Lameck Banda
Milan—
Il portiere Pietro Terracciano, il centrocampista Luka Modric
Napoli—
Il difensore Juan Jesus, il centrocampista Leonardo Spinazzola
Parma—
Il centrocampista Nahuel Estevez
Pisa—
Il portiere Nicolas, i difensori Raul Albiol, Arturo Calabresi e Antonio Caracciolo, i centrocampisti Marius Marin e Juan Cuadrado
Roma—
I difensori Mario Hermoso e Zeki Celik, il centrocampista Lorenzo Pellegrini, gli attaccanti Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala
Sassuolo—
Il portiere Giacomo Satalino, il difensore Filippo Romagna, il centrocampista Nemanja Matic
Torino—
I difensori Guillermo Maripan Saba Sazonov, i centrocampisti Valentino Lazaro, Emirhan Ilkhan e Adrien Tameze, l'attaccante Zanos Savva
Udinese—
Il portiere Daniele Padelli, i difensori Christian Kabasele, Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara
Verona—
I portieri Simone Perilli e Giacomo Toniolo, il difensore Pol Lirola, i centrocampisti Roberto Gagliardini e Jean-Daniel Akpa-Akpro
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