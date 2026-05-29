Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a El Shaarawy, Kostic e gli altri: tutti i giocatori in scadenza in Serie A

altre news

El Shaarawy, Kostic e gli altri: tutti i giocatori in scadenza in Serie A

El Shaarawy, Kostic e gli altri: tutti i giocatori in scadenza in Serie A - immagine 1
Tutti i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2026
Redazione VN

Con la conclusione della Serie A 2025/26 si avvicina anche il 30 giugno, data che segna la fine della stagione sportiva e la scadenza di numerosi contratti. In assenza di rinnovi o dell’attivazione di eventuali opzioni, molti calciatori saranno liberi di trasferirsi a parametro zero.

Squadra per squadra, il focus è sui giocatori di proprietà in scadenza nelle 20 società del campionato, escludendo invece tutti i calciatori attualmente in prestito:

Atalanta

—  

I difensori Sead Kolasinac e Berat Djimsiti, i centrocampisti Marten de Roon e Mario Pasalic

Bologna

—  

I difensori Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi e Charalampos Lykogiannis, il centrocampista Remo Freuler

Cagliari

—  

Gli attaccanti Leonardo Pavoletti e Andrea Belotti

Como

—  

Il portiere Mauro Vigorito, il difensore Alberto Moreno, il centrocampista Sergi Roberto

Cremonese

—  

Il portiere Marco Silvestri, i difensori Federico Ceccherini e Matteo Bianchetti, gli attaccanti David Okereke e Jamie Vardy

Fiorentina

—  

Il centrocampista Abdelhamid Sabiri

Genoa

—  

I portieri Justin Bijlow, Nicola Leali e Daniele Sommariva, il difensore Aaron Martin, il centrocampista Ruslan Malinovskyi, gli attaccanti Caleb Ekuban e Junior Messias

Inter

—  

I portieri Raffaele Di Gennaro e Yann Sommer, i difensori Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan

Juventus

—  

Il centrocampista Filip Kostic, l'attaccante Dusan Vlahovic

Lazio

—  

Il difensore Elseid Hysaj, il centrocampista Toma Basic, l'attaccante Pedro

Lecce

—  

Il difensore Antonio Gallo, i centrocampisti Ylber Ramadani e Thorir Helgason, l'attaccante Lameck Banda

Milan

—  

Il portiere Pietro Terracciano, il centrocampista Luka Modric

Napoli

—  

Il difensore Juan Jesus, il centrocampista Leonardo Spinazzola

Parma

—  

Il centrocampista Nahuel Estevez

Pisa

—  

Il portiere Nicolas, i difensori Raul Albiol, Arturo Calabresi e Antonio Caracciolo, i centrocampisti Marius Marin e Juan Cuadrado

Roma

—  

I difensori Mario Hermoso e Zeki Celik, il centrocampista Lorenzo Pellegrini, gli attaccanti Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala

Sassuolo

—  

Il portiere Giacomo Satalino, il difensore Filippo Romagna, il centrocampista Nemanja Matic

Torino

—  

I difensori Guillermo Maripan Saba Sazonov, i centrocampisti Valentino Lazaro, Emirhan Ilkhan e Adrien Tameze, l'attaccante Zanos Savva

Udinese

—  

Il portiere Daniele Padelli, i difensori Christian Kabasele, Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara

Verona

—  

I portieri Simone Perilli e Giacomo Toniolo, il difensore Pol Lirola, i centrocampisti Roberto Gagliardini e Jean-Daniel Akpa-Akpro

Leggi anche
Panchina Bologna, il retroscena: “Un ex allenatore viola ha rifiutato l’offerta”
Bologna, trovato il sostituto di Italiano. Di Marzio: “Si chiude in giornata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA