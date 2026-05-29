Il Bologna è sempre più vicino all'allenatore Domenico Tedesco con la volontà da parte del club di chiudere l'accordo già nella giornata odierna. Prima dell'ex Fenerbahce, però, il club rossoblù ha sondato alti nomi, tra cui quello di Fabio Grosso.
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Panchina Bologna, il retroscena: “Un ex allenatore viola ha rifiutato l’offerta”
Il Bologna aveva sondato i nomi di Daniele De Rossi e Raffaele Palladino
Ma non solo. Secondo quanto riporta Nicolò Schira il Bologna aveva sondato anche Daniele De Rossi e l'ex viola Raffaele Palladino. Tuttavia, i due allenatori hanno rifiutato l'offerta.
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