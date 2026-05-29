Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano, il Bologna pensa al suo sostituto. Il candidato principale è Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra il club rossoblù e l'allenatore italiano ci sono contatti continui con l'obiettivo di chiudere in giornata.
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Bologna, trovato il sostituto di Italiano. Di Marzio: “Si chiude in giornata”
Il Bologna ha individuato il sostituto di Vincenzo Italiano
Per il Bologna, dunque, si allontana la pista Fabio Grosso che piaceva al club. Nel frattempo l'ex viola Italiano rimane, per il momento, senza una sistemazione considerando la frenata del Napoli nei suoi confronti in favore di Massimiliano Allegri.
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