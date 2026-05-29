Bologna, trovato il sostituto di Italiano. Di Marzio: “Si chiude in giornata”

Il Bologna ha individuato il sostituto di Vincenzo Italiano

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano, il Bologna pensa al suo sostituto. Il candidato principale è Domenico Tedesco, fresco di esonero dal Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra il club rossoblù e l'allenatore italiano ci sono contatti continui con l'obiettivo di chiudere in giornata.