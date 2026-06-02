CorSport: “Niente sconti per Volpato. E Paratici vuole un portoghese da 30 mln”

Per rinforzare la trequarti, inoltre, Fabio Paratici e Roberto Goretti continuano a monitorare un talento portoghese

Redazione VN 2 giugno - 06:12

La Fiorentina entra nella settimana decisiva per programmare il proprio futuro. La dirigenza viola ha scelto di rinviare ogni decisione concreta sul mercato fino all’ufficializzazione del nuovo allenatore, attesa nei prossimi giorni. L’obiettivo è arrivare all’apertura della sessione estiva, fissata quest’anno al 29 giugno, con una strategia chiara e condivisa, costruita attraverso un confronto diretto con il tecnico e le sue idee tattiche.

Volpato — Uno dei reparti destinati a subire i maggiori cambiamenti è quello offensivo, soprattutto sulle corsie esterne dopo le partenze di Solomon e Harrison. Tra i profili seguiti con attenzione c’è Cristian Volpato,talento classe 2003 del Sassuolo che Fabio Grosso conosce molto bene e apprezza per qualità e versatilità. L’operazione, tuttavia, si presenta complessa: il club emiliano valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti.

Gustavo Sá — Per rinforzare la trequarti, inoltre, Fabio Paratici e Roberto Goretti continuano a monitorare Gustavo Sá del Famalicão. Il giovane portoghese è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, ma la valutazione attuale, intorno ai 30 milioni di euro, rende la trattativa particolarmente difficile per le casse viola. Prima di affondare i colpi, comunque, la Fiorentina vuole definire la guida tecnica e costruire un progetto di mercato pienamente condiviso. Lo scrive il Corriere dello Sport.