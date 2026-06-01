Con l'arrivo di Grosso, la Fiorentina ha bisogno di esterni. Volpato è un obiettivo della Fiorentina dalla scorsa estate. I buoni rapporti con Fabio Grosso potrebbero agevolare l’eventuale operazione col Sassuolo (che chiede almeno 15-20 milioni di euro).
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Non solo Laurienté, Paratici ha sondato un trequartista da 30 milioni”
Corriere dello Sport
CorSport: “Non solo Laurienté, Paratici ha sondato un trequartista da 30 milioni”
Armand Laurienté piace a Paratici- già cercato dai viola nel dicembre 2023 -, tuttavia il costo suo cartellino è alto
Laurienté—
Sarebbe lo stesso per Armand Laurienté - già cercato dai viola nel dicembre 2023 -, tuttavia il costo suo cartellino è alto: si aggira intorno ai 20-25 milioni.
Nome nuovo—
Sempre per il reparto offensivo il club di Giuseppe Commisso ha sondato Gustavo Sá, trequartista classe 2004 legato al Famalicao per i prossimi tre anni. Anche in questo caso le cifre sono onerose: i portoghesi chiedono circa 30 milioni di euro. Una somma fuori portata. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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