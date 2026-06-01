Tuttosport: “Grosso? Sì, ma Paratici ha un piano B. E Vanoli ha offerte all’estero”

A metà settimana sono attesi sviluppi che potrebbero portare alla rescissione del contratto di Fabio Grosso

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 09:02)

La Fiorentina continua a considerare Fabio Grosso la prima scelta per la panchina della prossima stagione e questa potrebbe essere la settimana decisiva per arrivare alla fumata bianca. Molto dipenderà però dal Sassuolo, visto che il tecnico è ancora formalmente sotto contratto con il club neroverde. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha già confermato la volontà di Grosso di intraprendere una nuova esperienza, ma prima di liberarlo vuole definire il nome del suo successore.

Grosso — Per questo motivo i tempi sono legati anche alle mosse del Sassuolo, che valuta profili come Alberto Aquilani e Ignazio Abate. A metà settimana sono attesi sviluppi che potrebbero portare alla rescissione del contratto di Grosso e, di conseguenza, all’ufficializzazione del suo approdo alla Fiorentina. Un passaggio importante anche perché Fabio Paratici e Alessandro Ferrari partiranno l’8 giugno per gli Stati Uniti, dove incontreranno la proprietà con l’obiettivo di presentare una pianificazione già definita.

Vanoli — Nel frattempo il club viola mantiene aperta una soluzione alternativa. Paolo Vanoli resta infatti il piano B qualora l’operazione Grosso dovesse complicarsi o allungarsi oltre il previsto. La Fiorentina gli ha chiesto pazienza e sarebbe pronta a proporgli un nuovo contratto, dopo aver lasciato scadere l’opzione di rinnovo automatico. Tuttavia il tecnico varesino e il suo entourage stanno valutando anche alcune opportunità provenienti dall’estero. Lo scrive Tuttosport.