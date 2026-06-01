Nazione: “Da Pioli a Italiano, adesso Grosso. Le lunghe attese degli allenatori”

Questa volta, però, il clima è diverso. Grosso e la Fiorentina hanno già un accordo verbale da circa una settimana

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 08:54)

La Fiorentina punta a chiudere rapidamente l’accordo con Fabio Grosso, evitando le lunghe attese che hanno caratterizzato altre estati viola. Il riferimento è soprattutto alla trattativa con Stefano Pioli di un anno fa, rimasta bloccata per oltre un mese nonostante l’intesa fosse già stata raggiunta, senza poi portare i risultati sperati sul campo.

Negli ultimi anni la società ha vissuto diverse vicende complicate legate alla scelta dell’allenatore. L’unico percorso davvero lineare fu quello che portò a Raffaele Palladino nel 2024, mentre nel 2021 il ciclo di Vincenzo Italiano iniziò dopo il clamoroso addio di Gennaro Gattuso a pochi giorni dalla firma. Anche allora la Fiorentina dovette lavorare a lungo per liberare lo staff del tecnico dallo Spezia.

Questa volta, però, il clima è diverso. Grosso e la Fiorentina hanno già un accordo verbale da circa una settimana e nessuno, all’interno del club, prende seriamente in considerazione l’ipotesi di una rottura. C’è fiducia che la situazione si sblocchi a breve e lo stesso allenatore attende con impazienza di poter arrivare al Viola Park per iniziare la nuova avventura in viola. Lo scrive la Nazione.