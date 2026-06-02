CorSport: “Addio a Dodô e Fortini. Ecco quanto potrebbe incassare Paratici”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione di Dodo e Fortini, in scadenza di contratto nel 2027

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione di Dodo e Fortini, in scadenza di contratto nel 2027 e lontani da un eventuale rinnovo. Per motivi diversi, entrambi i giocatori potrebbero lasciare la Fiorentina, che dovrà monetizzare dai loro addii.

Allo stato attuale il cartellino di Dodo vale una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni. L'anno scorso la richiesta per il brasiliano era di 30 milioni. Il suo stipendio è di 1,5 milioni netti a stagione.