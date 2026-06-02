La Fiorentina guarda con interesse agli impegni della Nazionale italiana, dove Pietro Comuzzo e Cher Ndour si candidano a vivere una serata speciale contro il Lussemburgo. Per entrambi potrebbe arrivare il debutto con la maglia azzurra dei grandi, al termine di percorsi molto diversi.
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Comuzzo e Ndour, l’azzurro come rilancio: Fiorentina protagonista in Nazionale
Comuzzo vede nella convocazione un'opportunità per lasciarsi alle spalle una stagione complicata. Tra problemi fisici, difficoltà di rendimento e le vicende di mercato che hanno caratterizzato la scorsa estate, il difensore viola non è riuscito a confermare le aspettative che lo accompagnavano. L'esperienza in Nazionale rappresenta ora una possibile ripartenza in vista della prossima stagione, che il giocatore vorrebbe affrontare ancora a Firenze.
Diverso il percorso di Ndour, protagonista di una crescita costante durante il campionato. Le prestazioni offerte con la Fiorentina, arricchite da gol, assist e continuità, gli hanno permesso di conquistare la fiducia del commissario tecnico. La chiamata in azzurro arriva così come riconoscimento per una stagione positiva e come ulteriore tappa del suo percorso di maturazione. Lo scrive La Repubblica.
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