Comuzzo e Ndour, l’azzurro come rilancio: Fiorentina protagonista in Nazionale

Comuzzo e Ndour convocati da Baldini: per il difensore occasione di riscatto, per il centrocampista il premio a una stagione in crescita.

La Fiorentina guarda con interesse agli impegni della Nazionale italiana, dove Pietro Comuzzo e Cher Ndour si candidano a vivere una serata speciale contro il Lussemburgo. Per entrambi potrebbe arrivare il debutto con la maglia azzurra dei grandi, al termine di percorsi molto diversi.

Comuzzo vede nella convocazione un'opportunità per lasciarsi alle spalle una stagione complicata. Tra problemi fisici, difficoltà di rendimento e le vicende di mercato che hanno caratterizzato la scorsa estate, il difensore viola non è riuscito a confermare le aspettative che lo accompagnavano. L'esperienza in Nazionale rappresenta ora una possibile ripartenza in vista della prossima stagione, che il giocatore vorrebbe affrontare ancora a Firenze.