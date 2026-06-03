Di Marzio sicuro: “Ecco quando Grosso si libererà dal Sassuolo. Poi la Fiorentina”

Fabio Paratici infatti ha individuato in Grosso il perfetto sostituto di Paolo Vanoli: contratto e cifre con la Fiorentina

Sarà venerdì il giorno dell'addio di Fabio Grosso alla panchina del Sassuolo. Ne è sicura il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha indicato nella giornata del 5 giugnoil momento sicuro in cui l'allenatore saluterà il club neroverde, allenato per 2 anni.