Sarà venerdì il giorno dell'addio di Fabio Grosso alla panchina del Sassuolo. Ne è sicura il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha indicato nella giornata del 5 giugnoil momento sicuro in cui l'allenatore saluterà il club neroverde, allenato per 2 anni.
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Di Marzio sicuro: “Ecco quando Grosso si libererà dal Sassuolo. Poi la Fiorentina”
Grosso—
Ad attenderlo, come detto, c'è la Fiorentina. Fabio Paratici infatti ha individuato in Grosso il perfetto sostituto di Paolo Vanoli,a cui affidare la ripartenza del club. L'ex Juventus firmerà con la Fiorentina un contratto valido per due stagioni con un'opzione per un terzo anno. Grosso percepirà alla Fiorentina uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro netti.
Carnevali—
Ad annunciare la sepazione era stato anche lo stesso amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali a Sky Sport: "Con Fabio c’è un rapporto speciale. Dobbiamo capire, parlando con il suo procuratore. Credo ci sia la volontà di non continuare con il Sassuolo. Ci troveremo presto per definire la situazione, dovremo pensare chi potrà essere il sostituto".
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