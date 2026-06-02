VN – Fiorentina, Grosso a un passo: firma attesa entro 72 ore. Cosa filtra

La Fiorentina accelera per Fabio Grosso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di VN, il club viola e il tecnico stanno già lavorando alla composizione dello staff che accompagnerà l'ex allenatore del Sassuolo nella sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina. Un segnale concreto di come l'accordo tra le parti sia ormai vicino alla definizione.