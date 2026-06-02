La Fiorentina accelera per Fabio Grosso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di VN, il club viola e il tecnico stanno già lavorando alla composizione dello staff che accompagnerà l'ex allenatore del Sassuolo nella sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina. Un segnale concreto di come l'accordo tra le parti sia ormai vicino alla definizione.
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VN – Fiorentina, Grosso a un passo: firma attesa entro 72 ore. Cosa filtra
Le ultime sull'arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina
La firma sul contratto, infatti, sarebbe attesa entro le prossime 72 ore, con la dirigenza gigliata pronta a chiudere gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale. Nel frattempo, gli agenti di Grosso sono al lavoro per completare la rescissione del contratto che lo lega ancora al Sassuolo.
La risoluzione con il club neroverde dovrebbe arrivare nella giornata di domani, spianando definitivamente la strada all'approdo del tecnico a Firenze. Una volta completato l'iter burocratico, la Fiorentina potrà formalizzare l'ingaggio e dare il via al nuovo corso tecnico.
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