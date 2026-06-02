De Gea, Dodò, Gosens e Kean possono davvero lasciare? Chi li vuole e quanto valgono

Ormai è cosa nota, la Fiorentina cercherà di cambiare molto in vista della prossima stagione. Ovviamente non sarà semplice, ma Paratici sta studiando in maniera molto dettagliata come comportarsi con alcune situazioni delicate. Una di queste è assolutamente la messa in discussione completa di giocatori che un anno fa di questi tempi erano dei veri e propri pilastri di questa rosa, incedibili e cardini del progetto: De Gea, Gosens, Dodò e Kean. Il futuro di questi quattro calciatori, chi più chi meno, sembra essere lontano da Firenze e la Fiorentina. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione di ognuno di essi.