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Occasioni retrocessione Ligue 1: un gioiello offensivo e un totem difensivo in vetrina

La Ligue 1 è da sempre fucina di talenti: Metz e Nantes abbondano di giovani prospetti nati dal 2003 fino al 2009
Matteo Torniai Redattore 

Retrocesse Ligue 1

Ogni estate le retrocessioni nei principali campionati europei aprono scenari interessanti sul mercato. Anche la Ligue 1 non fa eccezione. A salutare la massima serie francese sono state MetzNantes, mentre il Nizza è riuscito a salvarsi attraverso lo spareggio promozione-retrocessione contro il Saint-Etienne, pareggiando 0-0 all’andata e imponendosi 4-1 al ritorno.

La stagione di Metz e Nantes è stata particolarmente complicata. Il Metz ha chiuso con appena 17 punti conquistati in 34 giornate e soprattutto con la peggior difesa del campionato: 76 reti incassate, una media impressionante di 2,24 gol subiti a partita, praticamente una rete concessa ogni 40 minuti di gioco. Il Nantes, invece, ha sofferto enormemente in fase offensiva, terminando la stagione con soli 29 gol segnati, peggior attacco del torneo insieme all’Angers.

Come spesso accade, però, nelle squadre retrocesse si nascondono giocatori interessanti che potrebbero diventare protagonisti del prossimo mercato.

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