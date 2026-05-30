Ogni estate le retrocessioni nei principali campionati europei aprono scenari interessanti sul mercato. Anche la Ligue 1 non fa eccezione. A salutare la massima serie francese sono state Metz e Nantes , mentre il Nizza è riuscito a salvarsi attraverso lo spareggio promozione-retrocessione contro il Saint-Etienne, pareggiando 0-0 all’andata e imponendosi 4-1 al ritorno.

La stagione di Metz e Nantes è stata particolarmente complicata. Il Metz ha chiuso con appena 17 punti conquistati in 34 giornate e soprattutto con la peggior difesa del campionato: 76 reti incassate, una media impressionante di 2,24 gol subiti a partita, praticamente una rete concessa ogni 40 minuti di gioco. Il Nantes, invece, ha sofferto enormemente in fase offensiva, terminando la stagione con soli 29 gol segnati, peggior attacco del torneo insieme all’Angers.