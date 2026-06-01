Eziolino Capuano: “Grosso buon allenatore, ma è stato ingeneroso scaricare Vanoli”

L'allenatore Ezio, detto Eziolino, Capuano è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina e su alcuni gigliati.

Redazione VN 1 giugno - 19:54

L'allenatore Ezio, detto Eziolino, Capuano è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina e su alcuni gigliati.

"Parisi? È stato sfortunato. Se non si fosse infortunato, sarebbe stato anche convocato in Nazionale. Sicuramente avrà tempo per tornare in carreggiata".

Sulla possibilità della squadra di Under 23 — "Spero che la Fiorentina possa fare l'Under 23, sono a favore delle società che investono sui giovani e che li fanno crescere".

Su Grosso e Vanoli — "Grosso?Ha dimostrato idee chiare, è un buon allenatore. Io, comunque, avrei dato la possibilità di continuare a Vanoli. Mi sembra ingeneroso aver scaricato così un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro".

Su Baldini e l'Italia — "È un esempio per tutti: un grande allenatore e un grande uomo. Ha valori ed è di vecchio stampo. Ci si rivede poco in questo calcio, ma ha coraggio".