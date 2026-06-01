L'allenatore Ezio, detto Eziolino, Capuano è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina e su alcuni gigliati.
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Eziolino Capuano: “Grosso buon allenatore, ma è stato ingeneroso scaricare Vanoli”
L'allenatore Ezio, detto Eziolino, Capuano è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina e su alcuni gigliati.
"Parisi? È stato sfortunato. Se non si fosse infortunato, sarebbe stato anche convocato in Nazionale. Sicuramente avrà tempo per tornare in carreggiata".
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Sulla possibilità della squadra di Under 23—
"Spero che la Fiorentina possa fare l'Under 23, sono a favore delle società che investono sui giovani e che li fanno crescere".
Su Grosso e Vanoli—
"Grosso?Ha dimostrato idee chiare, è un buon allenatore. Io, comunque, avrei dato la possibilità di continuare a Vanoli. Mi sembra ingeneroso aver scaricato così un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro".
Su Baldini e l'Italia—
"È un esempio per tutti: un grande allenatore e un grande uomo. Ha valori ed è di vecchio stampo. Ci si rivede poco in questo calcio, ma ha coraggio".
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