Brovarone: “Contento di Grosso, farà bene. Anche se così siamo ridimensionati”

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno sulla Fiorentina e sul suo futuro. La sua opinione.

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 19:13)

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno sulla Fiorentina e sul suo futuro. La sua opinione.

"Grosso? Nel calcio ci stanno questi tempi per far arrivare un tecnico. Attendiamo sereni, anche se non c'è niente di firmato. Si stanno definendo semplicemente i dettagli del contratto. L'operazione comunque andrà in porto".

Sull'incontro di Ferrari e Paratici con la proprietà — "Mi aspetto che venga fatto un punto generale della situazione con il nuovo dirigente, Paratici, che giustamente vorrà capire meglio tutta una serie di questioni. Credo che poi verrà approfondita la ricostruzione della squadra, definendo le finanze e chi sarà in uscita, oltre a come piazzare gli esuberi. Penso che già nel primo incontro con Paratici, comunque, abbiano già parlato di quale sarà il futuro viola. Anche perché il ds ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo".

Su Grosso — "Grosso? Mi aspettavo che la Fiorentina questa volta prendesse un profilo internazionale. Sono convinto, comunque, che Grosso farà bene, e sono contento lo stesso. Dentro di me, però, dopo questa scelta, come tifoso mi sono ridimensionato".

Su Dodo, Parisi, Gosens e Fortini — "Se l'agente di Dodo volesse portarlo a zero e poi farlo firmare con un top club, non mi stupirei. I suoi problemi sono derivati anche dal procuratore. Detto ciò, penso si possa cedere, e credo, anzi, che in grandi club potrebbe anche fare bene. Parisi? Va aspettato, mentre Gosens lo terrei anche solo per integrarlo in società a fine carriera con un altro ruolo. Fortini? Credo che il suo desiderio sia andare via".

Su Kean, Gudmundsson, Solomon e Fazzini — "Credo che Kean rimanga, anche perché nel 4-3-3 ci starebbe bene con Grosso, mentre penso che partirà Gudmundsson. Solomon? Lo terrei tutta la vita, come anche Fazzini".