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VN – Dodò, è Wesley l’ago della bilancia? Napoli più defilato, e occhio a Dumfries

VN – Dodò, è Wesley l’ago della bilancia? Napoli più defilato, e occhio a Dumfries - immagine 1
Il punto su Dodò: i rapporti con l'Inter, l'occhio strizzato di Gasperini. Il suo futuro si allontana da Firenze?
Nicolò Schira

Potrebbe accendersi in Italia il mercato attorno a Dodò. A un solo anno dalla scadenza del suo contratto con la Fiorentina, e con un rinnovo di contratto mai decollato, il terzino brasiliano può diventare un giocatore ambito dalle big in cerca di un giocatore affidabile, ad un buon costo e ormai affermato nel ruolo, adatto a giocare anche come esterno a tutta fascia.

Le piste più credibili

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Anche se siamo ancora alle fasi embrionali ed è difficile parlare di trattativa avviata, nelle ultime ore sono arrivati i sondaggi di Roma e Inter. Dodò piace a Gasperini, ma il club giallorosso deve ancora decidere dove collocare Wesley. Quest'anno l'ex Flamengo ha giocato (e pure bene) principalmente a sinistra e se confermato nel ruolo potrebbe aprirsi la chance di andare nella capitale per l'ex Shakthar, ma Wesley nasce come esterno a destra e potrebbe essere riportato proprio lì per la prossima stagione, spingendo dunque i giallorossi a cercare un esterno sinistro.

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Dumfries via apre una voragine?

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Questo chiuderebbe al passaggio di Dodò alla Roma e potrebbe aprire quello all'Inter. I nerazzurri sono alle prese con la sempre più probabile cessione di Dumfries al Real Madrid e cercano un esterno adatto al 3-5-2. Con l'olandese via per una cifra attorno ai 20 milioni (clausola valida per la prima metà di luglio), il brasiliano - a un anno dalla scadenza del contratto - volerebbe in nerazzurro per una cifra inferiore, molto più a buon mercato rispetto a Palestra, rientrato all'Atalanta dal prestito al Cagliari, che di milioni ne costa 50. Da chiarire, però, restano i rapporti (ancora tesi) tra Paratici e Marotta, mentre c'è il virtuale ok di Ausilio che stima il giocatore. Infine il Napoli: troppo ingombrante il nome di Dodò come vice Di Lorenzo, la pista azzurra è già chiusa prima ancora di cominciare.

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