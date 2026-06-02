VN – Dodò, è Wesley l’ago della bilancia? Napoli più defilato, e occhio a Dumfries

Le piste più credibili

Anche se siamo ancora alle fasi embrionali ed è difficile parlare di trattativa avviata, nelle ultime ore sono arrivati i sondaggi di Roma e Inter. Dodò piace a Gasperini, ma il club giallorosso deve ancora decidere dove collocare Wesley. Quest'anno l'ex Flamengo ha giocato (e pure bene) principalmente a sinistra e se confermato nel ruolo potrebbe aprirsi la chance di andare nella capitale per l'ex Shakthar, ma Wesley nasce come esterno a destra e potrebbe essere riportato proprio lì per la prossima stagione, spingendo dunque i giallorossi a cercare un esterno sinistro.