L'Arezzo neopromosso in Serie B inizia già a guardarsi intorno per rinforzare la squadra. Secondo quanto riporta La Nazione, il ds degli amaranto, Aniello Cutolo, ha messo nel mirino anche un giovane della Fiorentina. Il dettaglio:
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Serie B, il neopromosso Arezzo mette nel mirino un giovane della Fiorentina
Il ds Cutolo già al lavoro
Restando in difesa, un altro profilo che potrebbe entrare nei radar del Cavallino è l’aretino Edoardo Sadotti, figlio d’arte e fresco vincitore del campionato Primavera con la Fiorentina. Anche lui è un 2006, già nel giro delle nazionali giovanili. Probabile che venga aggregato alla prima squadra nel ritiro estivo per poi valutarne una eventuale cessione in prestito per fargli fare esperienza. Centrale moderno, capace di abbinare una grande fisicità a una lettura del gioco da veterano. Nonostante la giovane età, spicca per la capacità di comandare la linea difensiva e per l’efficacia nel gioco aereo, dote che lo rende pericoloso anche nell’area avversaria durante i calci piazzati. Considerato dagli addetti ai lavori tra i prospetti migliori nel suo ruolo, Sadotti è legato al club gigliato fino al 30 giugno 2028.
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