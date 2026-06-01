Dodò, ma che fai? Repubblica: “Già in contatto con lo spogliatoio della Roma”

Con un accordo in scadenza nel 2027, la società preferirebbe evitare il rischio di perderlo a parametro zero e sarebbe pronta a valutare offerte

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 13:05)

La situazione di Dodò sembra sempre più vicina a una svolta. Nonostante la Fiorentina abbia sempre respinto gli interessamenti di altri club, i colloqui per il rinnovo del contratto non sono mai decollati e, a quattro anni dal suo arrivo in viola, il rapporto appare destinato a concludersi.

Dodò — Con un accordo in scadenza nel 2027, la società preferirebbe evitare il rischio di perderlo a parametro zero e sarebbe pronta a valutare offerte tra i 10 e i 15 milioni di euro. Sul terzino brasiliano resta forte l’interesse della Roma. Il nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ne apprezza particolarmente le caratteristiche e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una proposta concreta.

Roma — A far discutere sono stati anche alcuni recenti segnali social del giocatore e i contatti avuti con membri dello spogliatoio romanista, indizi che alimentano le voci di mercato. Lo riporta Repubblica.