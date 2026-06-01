La situazione di Dodò sembra sempre più vicina a una svolta. Nonostante la Fiorentina abbia sempre respinto gli interessamenti di altri club, i colloqui per il rinnovo del contratto non sono mai decollati e, a quattro anni dal suo arrivo in viola, il rapporto appare destinato a concludersi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Dodò, ma che fai? Repubblica: “Già in contatto con lo spogliatoio della Roma”
calciomercato
Dodò, ma che fai? Repubblica: “Già in contatto con lo spogliatoio della Roma”
Con un accordo in scadenza nel 2027, la società preferirebbe evitare il rischio di perderlo a parametro zero e sarebbe pronta a valutare offerte
Dodò—
Con un accordo in scadenza nel 2027, la società preferirebbe evitare il rischio di perderlo a parametro zero e sarebbe pronta a valutare offerte tra i 10 e i 15 milioni di euro. Sul terzino brasiliano resta forte l’interesse della Roma. Il nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ne apprezza particolarmente le caratteristiche e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una proposta concreta.
Roma—
A far discutere sono stati anche alcuni recenti segnali social del giocatore e i contatti avuti con membri dello spogliatoio romanista, indizi che alimentano le voci di mercato. Lo riporta Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA