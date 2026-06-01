Andoni Iraola era il sogno di Fabio Paratici per la panchina della Fiorentina. Lo spagnolo però, corteggiato anche dal Milan, ha declinato l'offerta viola visto le sue ambizioni importanti. Non a caso, l'ex Bournemouth sarà il nuovo allenatore del Liverpool. In casa Reds infatti, dopo l'addio di Slot, ci saranno diversi cambiamenti e questo potrebbe essere un bene anche per il mercato di Fabio Paratici.
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Così Iraola potrebbe fare un piacere a Paratici e alla Fiorentina
L'arrivo di Iraola al Liverpool potrebbe aiutare la Fiorentina sul mercato
Non è un segreto infatti, che la Juventus è interessata a David De Gea. Il portiere spagnolo pesa non poco sul monteingaggi viola, ma la sua precedenza è quella di rimanere a Firenze.
Comolli dovrebbe incontrare Paratici a breve, ma l'arrivo di Iraola potrebbe sbloccare il primo obiettivo per la porta bianconera: Alisson. Nel caso in cui il Liverpool aprisse alla cessione del brasiliano, David De Gea rimarrebbe alla Fiorentina.
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