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Così Iraola potrebbe fare un piacere a Paratici e alla Fiorentina

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L'arrivo di Iraola al Liverpool potrebbe aiutare la Fiorentina sul mercato
Redazione VN

Andoni Iraola era il sogno di Fabio Paratici per la panchina della Fiorentina. Lo spagnolo però, corteggiato anche dal Milan, ha declinato l'offerta viola visto le sue ambizioni importanti. Non a caso, l'ex Bournemouth sarà il nuovo allenatore del Liverpool. In casa Reds infatti, dopo l'addio di Slot, ci saranno diversi cambiamenti e questo potrebbe essere un bene anche per il mercato di Fabio Paratici.

Non è un segreto infatti, che la Juventus è interessata a David De Gea. Il portiere spagnolo pesa non poco sul monteingaggi viola, ma la sua precedenza è quella di rimanere a Firenze.

Comolli dovrebbe incontrare Paratici a breve, ma l'arrivo di Iraola potrebbe sbloccare il primo obiettivo per la porta bianconera: Alisson. Nel caso in cui il Liverpool aprisse alla cessione del brasiliano, David De Gea rimarrebbe alla Fiorentina.

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