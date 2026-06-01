Così Iraola potrebbe fare un piacere a Paratici e alla Fiorentina

Andoni Iraola era il sogno di Fabio Paratici per la panchina della Fiorentina. Lo spagnolo però, corteggiato anche dal Milan, ha declinato l'offerta viola visto le sue ambizioni importanti. Non a caso, l'ex Bournemouth sarà il nuovo allenatore del Liverpool. In casa Reds infatti, dopo l'addio di Slot, ci saranno diversi cambiamenti e questo potrebbe essere un bene anche per il mercato di Fabio Paratici.