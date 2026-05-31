Non che ci fossero grosse possibilità, visto l'accordo verbale raggiunto con Fabio Grosso, ma adesso è ufficiale: l'opzione per il rinnovo di Paolo Vanoli a disposizione della Fiorentina, valida fino alla mezzanotte di oggi, è scaduta. Il tecnico ex Torino, che ha centrato l'obiettivo salvezza con i viola, rimane quindi in scadenza al 30 giugno.
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L’opzione per il rinnovo di Vanoli è scaduta: cosa succede adesso
La Fiorentina poteva esercitare il diritto a rinnovare il contratto di Vanoli in maniera unilaterale: tutto quel che può succedere a questo punto con l'accordo per Grosso che è stato trovato
E ora?—
La scadenza dell'opzione non significa direttamente addio a Vanoli, che rimane a tutti gli effetti l'allenatore della Fiorentina fino alla fine di giugno in assenza di comunicazioni riguardanti la cessazione anticipata del rapporto. Teoricamente, rimane ancora possibile lo scenario del rinnovo: solo che adesso la Fiorentina dovrebbe trattarlo con il tecnico, dato che appunto l'opzione automatica concordata a novembre è scaduta.
Si attendono news su Grosso—
Nel frattempo, la società gigliata deve finalizzare l'operazione legata a Fabio Grosso, che a sua volta aspetta di liberarsi ufficialmente dal Sassuolo per cominciare il nuovo capitolo della sua carriera.
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