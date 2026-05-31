L’opzione per il rinnovo di Vanoli è scaduta: cosa succede adesso

Non che ci fossero grosse possibilità, visto l'accordo verbale raggiunto con Fabio Grosso, ma adesso è ufficiale: l'opzione per il rinnovo di Paolo Vanoli a disposizione della Fiorentina, valida fino alla mezzanotte di oggi, è scaduta. Il tecnico ex Torino, che ha centrato l'obiettivo salvezza con i viola, rimane quindi in scadenza al 30 giugno.