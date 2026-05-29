Da Roma: “Rivoluzione in dirigenza, per il vivaio piace un nome viola”

Sono giorni di grandissima rivoluzione in casa Roma. Il club capitolino sta ridisegnando completamente il proprio assetto dirigenziale, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il vivaio. In questa totale ristrutturazione, i giallorossi hanno guardato con forte insistenza in casa Fiorentina, provando a strappare a Fabio Paratici al club di Commisso. Rispedita al mittente l'offerta giallorossa, adesso per i capitolini l'attenzione si è spostata sul settore giovanile viola.