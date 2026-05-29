Sono giorni di grandissima rivoluzione in casa Roma. Il club capitolino sta ridisegnando completamente il proprio assetto dirigenziale, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il vivaio. In questa totale ristrutturazione, i giallorossi hanno guardato con forte insistenza in casa Fiorentina, provando a strappare a Fabio Paratici al club di Commisso. Rispedita al mittente l'offerta giallorossa, adesso per i capitolini l'attenzione si è spostata sul settore giovanile viola.
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Da Roma: “Rivoluzione in dirigenza, per il vivaio piace un nome viola”
La Roma tenta Angeloni—
Come riportato da Il Romanista, la società dei Friedkin è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile. I contratti di due colonne storiche come Bruno Conti e Alberto De Rossi sono infatti in scadenza e non si registrano segnali di rinnovo.
Tra i profili caldi per raccogliere questa pesante eredità è spuntato con forza il nome di Valentino Angeloni, attuale responsabile del vivaio gigliato e reduce dal freschissimo trionfo Scudetto della Primavera di Galloppa.
Angeloni gode di grandissima stima a livello nazionale per il lavoro svolto a Firenze, ma non è l'unico nome sulla lista dei capitolini. L'altro candidato forte per la gestione delle giovanili giallorosse è Alessandro Frara, attuale dirigente del Frosinone. Dopo aver blindato Paratici, la Fiorentina si trova ora a dover respingere le lusinghe romane per il capo del suo settore giovanile, fresco campione d'Italia.
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