Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno per commentare la vittoria dello Scudetto della Primavera:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Angeloni: “Ecco il nostro modello. Galloppa ha dimostrato di avere idee di gioco”
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Angeloni: “Ecco il nostro modello. Galloppa ha dimostrato di avere idee di gioco”
Le parole di Valentino Angeloni dopo la vittoria della Fiorentina Primavera dello Scudetto dopo ben 43 anni
Siamo a pranzo tutti insieme, i ragazzi hanno dormito poco: ci godiamo quello che abbiamo fatto. Più si gioca bene più si hanno le possibilità di creare i presupposti per vincere. Il nostro modello di crescita rispecchia tutto quello che si vede. Questi ragazzi hanno avuto un percorso che per tanti di loro è iniziato da bambini. Sono ragazzi toscani, hanno la viola nel cuore. Negli anni hanno sviluppato il nostro modello: la ricerca del gioco, della soluzione. La speranza è quelli di portali in prima squadra dove bisogna saper fare tutto. Commisso? La persona più umile mai conosciuta.
Galloppa—
Ha idee di gioco, l'ha dimostrato anche in prima squadra. Ha personalità e voglia di imporre che dà al ragazzo la personalità. Firenze ha una storia, una piazza importante. E nel settore giovanile va sviluppato ciò. Giocare a Firenze non è per tutti. Se avrà opportunità è giusto che le colga. È molto preparato, ha qualità nella correzione e nella proposta.
Viola Park—
Quello che abbiamo non è la normalità. I ragazzi devono apprezzare quello che hanno per non perderlo. Qui vuol venire tutto il mondo. Ci permette di lavorare in strutte fantastiche con una qualità solo visiva: si vede Firenze.
Alcune novità—
Errore molto grave innalzare di un anno la Primavera. Scadrà nel 2027, per me andrà abbassata. Seconda squadra? Può essere utile e importante per la Fiorentina.
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