La Fiorentina come sappiamo ha raggiunto una salvezza che all'arrivo di Paolo Vanoli era abbastanza improbabile. Per questo David Guetta aveva a suo tempo lanciato l'iniziativa che qui vi ricordiamo nel caso di salvezza poi avvenuta. Nella foto qui sotto tutte le info per poter partecipare sabato 30 maggio con partenza alle 7 del mattino da Bivigliano.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Domenica 30 “La camminata per la salvezza” con il Pentasport
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Domenica 30 “La camminata per la salvezza” con il Pentasport
L'iniziativa del Pentasport per la salvezza raggiunta dalla squadra viola
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