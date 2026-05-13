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Domenica 30 “La camminata per la salvezza” con il Pentasport

Domenica 30 “La camminata per la salvezza” con il Pentasport - immagine 1
L'iniziativa del Pentasport per la salvezza raggiunta dalla squadra viola
Redazione VN

La Fiorentina come sappiamo ha raggiunto una salvezza che all'arrivo di Paolo Vanoli era abbastanza improbabile. Per questo David Guetta aveva a suo tempo lanciato l'iniziativa che qui vi ricordiamo nel caso di salvezza poi avvenuta. Nella foto qui sotto tutte le info per poter partecipare sabato 30 maggio con partenza alle 7 del mattino da Bivigliano.

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