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Buso: “La società deve dare un segnale chiarissimo. I tifosi lo meritano”

Buso: “La società deve dare un segnale chiarissimo. I tifosi lo meritano” - immagine 1
Le parole dell'ex giocatore viola, Renato Buso, sulla ripartenza che deve fare la Fiorentina in vista della prossima stagione
Redazione VN

L'ex calciatore viola, Renato Buso, ha parlato a Radio Sportiva della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:

La Fiorentina deve chiarirsi bene le idee. Paratici sta mettendo dei punti, sta mettendo degli uomini, sta inserendo un po' di società. La scelta dell'allenatore è fondamentale per andare poi in America e capire quale sarà la capacità economica ed imprenditoriale per costruire qualcosa di importante. Dall'allenatore si capirà sicuramente che sarà un anno di ripartenza. A Firenze basta essere chiari e onesti, poi non faranno problemi. Basta vedere quest'anno, dove hanno sostenuto la squadra fino alla fine. Solo alla fine hanno contestato i giocatori. La società deve dare un segnale chiarissimo perché i tifosi lo meritano.

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