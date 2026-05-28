L'ex calciatore viola, Renato Buso, ha parlato a Radio Sportiva della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Buso: “La società deve dare un segnale chiarissimo. I tifosi lo meritano”
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Buso: “La società deve dare un segnale chiarissimo. I tifosi lo meritano”
Le parole dell'ex giocatore viola, Renato Buso, sulla ripartenza che deve fare la Fiorentina in vista della prossima stagione
La Fiorentina deve chiarirsi bene le idee. Paratici sta mettendo dei punti, sta mettendo degli uomini, sta inserendo un po' di società. La scelta dell'allenatore è fondamentale per andare poi in America e capire quale sarà la capacità economica ed imprenditoriale per costruire qualcosa di importante. Dall'allenatore si capirà sicuramente che sarà un anno di ripartenza. A Firenze basta essere chiari e onesti, poi non faranno problemi. Basta vedere quest'anno, dove hanno sostenuto la squadra fino alla fine. Solo alla fine hanno contestato i giocatori. La società deve dare un segnale chiarissimo perché i tifosi lo meritano.
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