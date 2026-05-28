Poesio: “Grosso? Calcio moderno e dinamico. Adesso serve chiarezza”

Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina, tra la scelta del nuovo allenatore e il rapporto sempre più delicato tra tifoseria e società.

Sul nome di Fabio Grosso: “La scelta spetta a Paratici, poi sarà il campo a dirci se si sarà rivelata giusta oppure no. Grosso porterà a Firenze un’idea di calcio più offensiva rispetto a quella vista nell’ultima stagione: un calcio dinamico, moderno. Inoltre mi dà l’impressione di essere un allenatore capace di adattarsi molto alle caratteristiche della rosa che la società gli mette a disposizione”.

Poi un passaggio sulla presa di posizione dei tifosi: “La lettera dei Viola Club è stata coerente con quanto era già emerso a dicembre. La particolarità è che quest’anno il Centro di Coordinamento è stato ancora più duro della Curva Fiesole”.