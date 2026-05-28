Intervenuto a Radio Bruno, Riccardo Galli ha parlato della scelta di Fabio Grosso per la panchina viola, soffermandosi anche sulle strategie di mercato della Fiorentina e sull’importanza del confronto negli Stati Uniti con la proprietà.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “In America ti giochi il futuro. E Grosso apre un nuovo ciclo”
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R. Galli: “In America ti giochi il futuro. E Grosso apre un nuovo ciclo”
Riccardo Galli a Radio Bruno promuove Grosso e avverte i tifosi: “In America la Fiorentina si gioca il futuro”.
La nuova guida—
Alla pista estera ho sempre creduto poco, mi sembrava un profilo troppo importante per la ripartenza viola. L’idea di Paratici su Grosso era chiara da tempo, anche se poi ha comunque sondato altri allenatori.
Mercato—
La Fiorentina costruirà una squadra partendo da giocatori con caratteristiche offensive ben definite: esterni puri, capaci di essere un vero raccordo nel calcio moderno.
Vanoli—
Il vero problema di ripartire con lui sarebbe stato l’ambiente. Al primo errore la piazza avrebbe iniziato a rumoreggiare. Grosso invece rappresenta un cambio di pagina.
Il futuro—
Quello in America sarà un appuntamento decisivo, perché la Fiorentina lì si gioca il proprio futuro. È fondamentale uscirne con idee chiare su ciò che si vuole fare.
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