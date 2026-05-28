R. Galli: “In America ti giochi il futuro. E Grosso apre un nuovo ciclo”

Riccardo Galli a Radio Bruno promuove Grosso e avverte i tifosi: “In America la Fiorentina si gioca il futuro”.

Intervenuto a Radio Bruno, Riccardo Galli ha parlato della scelta di Fabio Grosso per la panchina viola, soffermandosi anche sulle strategie di mercato della Fiorentina e sull’importanza del confronto negli Stati Uniti con la proprietà.

Alla pista estera ho sempre creduto poco, mi sembrava un profilo troppo importante per la ripartenza viola. L’idea di Paratici su Grosso era chiara da tempo, anche se poi ha comunque sondato altri allenatori.