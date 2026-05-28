Scanagatta: “Grosso ha personalità, ma l’allenatore conta fino ad un certo punto”

Grosso mi ha fatto un’ottima impressione, anche dal punto di vista umano. In sala stampa a Firenze mi piacque molto. Come personaggio ha dimostrato una personalità incredibile già nel 2006, quando si prese la responsabilità di battere quel rigore. Un allenatore con questo carattere può trasmettere valori importanti anche alla squadra. Ha fatto bene pur senza avere una rosa piena di fuoriclasse. Però, come dico sempre, l’allenatore conta fino a un certo punto: bisogna anche mettergli a disposizione i giocatori giusti. Se Grosso utilizza molto gli esterni, allora la Fiorentina dovrà costruirgli una squadra adatta. Solomon, per esempio, ha dimostrato di essere un giocatore valido in rapporto a quanto è costato.