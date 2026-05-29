Con la vittoria dello Scudetto Primavera contro il Parma, la Fiorentina si aggiudica anche l'accesso alla Youth League 2026/27 attraverso il percorso campioni nazionali. Un percorso che consiste in turni a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. In parallelo viene disputato il percorso Champions League al quale hanno accesso le squadre giovanili dei club che giocano la Champions “dei grandi”.
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Primavera campione d’Italia: centrata la Youth League e assalto alla Supercoppa
Gli impegni della Fiorentina Primavera fresca campione d'Italia per la stagione 2026/2027
La Fiorentina ha inoltre la possibilità di aggiudicarsi un altro trofeo che manca dal 2022: la Supercoppa. La gara verrà giocata il 9 o il 16 settembre contro l'Atalanta, vincitrice della Coppa Italia. Dopo la vittoria sfumata nel 2024 contro il Sassuolo, la Fiorentina tenterà il doblete.
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