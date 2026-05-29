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Primavera campione d’Italia: centrata la Youth League e assalto alla Supercoppa

Copertina Galloppa
Gli impegni della Fiorentina Primavera fresca campione d'Italia per la stagione 2026/2027
Redazione VN

Con la vittoria dello Scudetto Primavera contro il Parma, la Fiorentina si aggiudica anche l'accesso alla Youth League 2026/27 attraverso il percorso campioni nazionali. Un percorso che consiste in turni a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. In parallelo viene disputato il percorso Champions League al quale hanno accesso le squadre giovanili dei club che giocano la Champions “dei grandi”.

La Fiorentina ha inoltre la possibilità di aggiudicarsi un altro trofeo che manca dal 2022: la Supercoppa. La gara verrà giocata il 9 o il 16 settembre contro l'Atalanta, vincitrice della Coppa Italia. Dopo la vittoria sfumata nel 2024 contro il Sassuolo, la Fiorentina tenterà il doblete.

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