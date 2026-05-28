Intervenuto a Sportitalia nell'immediato post partita di Fiorentina-Parma, il direttore tecnico del settore giovanile viola Valentino Angeloni ha commentato così la conquista del titolo Primavera e non solo:
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Angeloni commosso: “Rocco sarà felice da lassù. Paratici crede molto nel progetto”
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Angeloni commosso: “Rocco sarà felice da lassù. Paratici crede molto nel progetto”
Le dichiarazioni dopo la conquista dello Scudetto Primavera del responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni
"Siamo veramente felici, voglio dedicare questa vittoria a Joseph che ho appena sentito e alla sua famiglia, a Caterina. Il presidente sarà felice da lassù, noi siamo felici di lavorare per questo progetto. Siamo veramente contenti anche per questi ragazzi. Galloppa? Si è chiuso un ciclo con Daniele, un ragazzo che è cresciuto con noi e che negli ultimi tre anni ha fatto un grande lavoro. Tanti ragazzi sono andati in prima squadra e questa è la vittoria più importante per il settore giovanile. Per questo ringraziamo la prima squadra, mister Vanoli ma anche il direttore Paratici che crede molto in questo progetto. Daniele è forte, una persona perbene, lo ha dimostrato commuovendosi ieri. Gli auguriamo il meglio per una carriera radiosa. Chi dopo Galloppa? Avremo tempo di parlare anche con il direttore. Dobbiamo aprire un nuovo ciclo, con calma faremo le valutazioni ma ora ci godiamo questa serata perché sono stati giorni tesi.
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