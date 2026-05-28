Dalla festa scudetto della Fiorentina al Viola Park, arrivano a Sportitalia le parole del tecnico della Primavera Daniele Galloppa, che chiude nel migliore dei modi il suo percorso con i giovani viola:
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Galloppa saluta: “Abbiamo fatto la storia, un privilegiato ad aver lavorato qui”
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Galloppa saluta: “Abbiamo fatto la storia, un privilegiato ad aver lavorato qui”
Il tecnico della Primavera saluta la Fiorentina da eroe: il titolo mancava ai viola dal 1983
Sono felicissimo e orgoglioso di questo gruppo. I ragazzi si meritano questa gioia che rincorriamo da anni e sono orgoglioso di questi anni. Cosa sto provando? Non si può spiegare a volte quello che hai dentro, la giornata è stata lunga e la partita l'ho vissuta in trance. La Fiorentina si merita tutto questo, abbiamo fatto la storia, c'è solo da ringraziare tutti. Adesso? Il futuro non lo so, questa finale l'ho vissuta come una chiusura di un ciclo e non l'ho vissuta bene. Ero concentrato su questa partita, ancora non ho deciso nulla. Sono stato un privilegiato a poter lavorare in un posto così per questa maglia.
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