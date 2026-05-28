Puzzoli e Kouadio: “Si chiude un percorso lungo dodici anni. E’ un sogno”

Intervenuti nell'immediato post partita di Fiorentina-Parma, ai microfoni di Sportitalia hanno parlato due dei protagonisti del match che è valso lo scudetto ai giovani viola:

Giorgio Puzzoli: "Ce l'abbiamo fatta, era l'obiettivo dall'inizio anche se non ce lo siamo mai detto perché per tanti di noi si è chiuso un percorso lungo 12 anni. Galloppa? E' un allenatore forte con le idee chiare, si merita tutto questo".