Intervenuti nell'immediato post partita di Fiorentina-Parma, ai microfoni di Sportitalia hanno parlato due dei protagonisti del match che è valso lo scudetto ai giovani viola:
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Puzzoli e Kouadio: “Si chiude un percorso lungo dodici anni. E’ un sogno”
Le parole a fine gara di due campioni Primavera con la maglia viola!
Giorgio Puzzoli: "Ce l'abbiamo fatta, era l'obiettivo dall'inizio anche se non ce lo siamo mai detto perché per tanti di noi si è chiuso un percorso lungo 12 anni. Galloppa? E' un allenatore forte con le idee chiare, si merita tutto questo".
Eddy Kouadio: "Sono felice, ce la siamo meritata. E' un sogno, di più non potevo chiedere. Adesso ci si rilassa e poi ripartiamo".
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