Primavera, pagelle dei campioni d’Italia: Kouadio mvp, Galloppa uomo del destino

BERTOLINI 6,5 : D'Intino gli si appiccica addosso e non lo fa respirare, ma da un suo taglio nasce l'occasione più nitida del primo tempo viola. Nella ripresa due tentativi a metà, poi esce. ( dal 64' KONE 6,5 : entra bene e, di fatto, conquista il corner da cui nasce il 2-0)

PUZZOLI 8 : costantemente raddoppiato e maltrattato dai giganti ducali, riesce a toccare un elevato numero di palloni e ad essere la luce delle trame offensiva viola. Genio a tutto campo, esce sfinito. ( dal 80' CONTI sv )

MAZZEO 7 : non è in serata, riesce ad avere più pallone a disposizione rispetto a Bertolini, ma Mena lo controlla con le buone e anche con le cattive. Fino al 72', quando con un guizzo conquista il rigore del vantaggio viola. ( dal 88' TURNONE sv )

BRASCHI 7: partita complicata contro due colossi come Drobnic e Conde, è costretto a girare al largo della porta avversaria e, a conti fatti, non riesce a rendersi pericoloso. Ma poi è lui a prendersi il pallone per posizionarlo sul dischetto del rigore e segnare il rigore del vantaggio.