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Commisso esulta: “Vittoria che riflette la nostra visione. Rocco sarebbe orgoglioso”

Commisso esulta: “Vittoria che riflette la nostra visione. Rocco sarebbe orgoglioso” - immagine 1
Il presidente viola Joseph Commisso orgoglioso dei ragazzi viola dopo la vittoria dello Scudetto Primavera
Redazione VN

Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, dopo la conquista dello scudetto Primavera, si è espresso sui propri canali social per congratularsi coi giovani di Galloppa:

Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1! Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato. Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina.

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