Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso, dopo la conquista dello scudetto Primavera, si è espresso sui propri canali social per congratularsi coi giovani di Galloppa:
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VIOLA NEWS social Commisso esulta: “Vittoria che riflette la nostra visione. Rocco sarebbe orgoglioso”
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Commisso esulta: “Vittoria che riflette la nostra visione. Rocco sarebbe orgoglioso”
Il presidente viola Joseph Commisso orgoglioso dei ragazzi viola dopo la vittoria dello Scudetto Primavera
Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del Campionato Primavera 1! Per la prima volta dal 1983, la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che, all’interno del Club, hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato. Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B. Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d’Italia e un’infrastruttura all’avanguardia, creata per offrire ai nostri giovani giocatori il miglior ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina.
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