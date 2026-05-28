Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, ha commentato la stagione appena conclusa sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social De Gea: “Da capitano sento la responsabilità. Finalmente dimostrata una cosa”
social
De Gea: “Da capitano sento la responsabilità. Finalmente dimostrata una cosa”
Le parole del portiere viola e capitano, David De Gea, sulla stagione appena conclusa: dichiarazioni che allontanano le voci di mercato?
Una stagione impegnativa per tutti noi, ma una in cui abbiamo finalmente dimostrato cosa rappresenta questo club, il cuore, la lotta, i valori che ci definiscono. Quelli che vivono questo club ogni giorno capiscono cosa significa chiedere di più. Come capitano di questo incredibile club, sento la responsabilità. Grato per ogni singolo momento di quest'anno, da tutti quelli del club ai miei compagni di squadra, al team di gestione e al personale. Ora è il momento di riposare e recuperare. Forza Viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA