Brescianini: “Fiorentina tappa centrale. Vi svelo il mio obiettivo”

Le parole di Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, sui primi mesi passati in viola e il futuro a Firenze

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, ha commentato su Instagram i primi mesi da calciatore viola e la sua conferma a Firenze, vista la salvezza raggiunta e l'obbligo di riscatto confermato. Le sue parole: