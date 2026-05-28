Il centrocampista della Fiorentina, Marco Brescianini, ha commentato su Instagram i primi mesi da calciatore viola e la sua conferma a Firenze, vista la salvezza raggiunta e l'obbligo di riscatto confermato. Le sue parole:
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VIOLA NEWS social Brescianini: “Fiorentina tappa centrale. Vi svelo il mio obiettivo”
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Brescianini: “Fiorentina tappa centrale. Vi svelo il mio obiettivo”
Le parole di Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, sui primi mesi passati in viola e il futuro a Firenze
Dal primo giorno a Firenze l’obiettivo è stato chiaro: integrarsi rapidamente e ripagare la fiducia dell’ambiente con il massimo dell’impegno in campo e la dovuta serietà fuori dal terreno di gioco. La Fiorentina rappresenta una tappa centrale del mio percorso professionale e il mio obiettivo è crescere qui, continuando a dare il massimo per questo club. L’annata calcistica ha presentato diverse complessità e ostacoli non previsti, ma il gruppo ha saputo reagire con compattezza, professionalità e lo spirito giusto nei momenti chiave.
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Alla fine i risultati hanno dato ragione al lavoro svolto e l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. Un ringraziamento va ai tifosi per il costante supporto lungo tutto il campionato.
Forza Viola
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