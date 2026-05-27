Galloppa: “Questa finale mi emoziona, mi tiene sveglio la notte”

"Con il passare del tempo ho imparato che, in certi momenti, è giusto liberarsi di qualche peso. Se devo essere sincero, quest’anno sento dentro qualcosa di ancora più intenso, ma non ha nulla a che vedere con i ragazzi. La prima finale era arrivata quasi inattesa; ripetersi, invece, è tutta un’altra storia. Forse è proprio per questo che questa finale la vivo con un’emozione ancora più forte, ma positiva. È una sensazione che ti tiene sveglio la notte, ti riempie la testa di pensieri, ti porta persino a parlare con te stesso. Eppure è anche il segno più bello: significa che sei vivo e che stai lottando per qualcosa che conta davvero. Ci credo profondamente, mi emoziona. In fondo ho sempre cercato di vivere questo lavoro trasmettendo emozioni alle persone, indipendentemente dai risultati. E spero che, quando tutto sarà finito, ciò che resterà non siano soltanto i traguardi, ma quello che ho provato a lasciare negli altri"