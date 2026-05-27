Borghi: “La Fiorentina è da 4.5. Si è sbagliato tutto il possibile”

"Qui non si arriva neanche al 5 come voto. La stagione è da 4.5, sono successe tante cose, che hanno destabilizzato l'ambiente. Tutto quello che si poteva sbagliare lo si è sbagliato. Anche nella gestione di Vanoli ci sono stati tanti errori. Un gruppo che ha evitato lo sprofondo all'ultimo centimetro possibile, e che poi si è trascinato fino alla fine. Capisco il disapputo della piazza di Firenze."