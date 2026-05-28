Balbo: “Primavera come una famiglia. Futuro? Deciderà la società”

"La Primavera è la mia famiglia, da gennaio sono salito in prima squadra e non sceso più, avevo in mente solo le finali per tornare per dare una mano e giocare. Il mister mi ha dato un'opportunità e lo ringrazio. Viola Park gremito? Ne parlavamo già da ieri con i miei compagni, è stata una cosa in più per noi, sembrava di giocare in dodici, è molto bello considerando che parliamo di Primavera. Non mi aspettavo tutto quello che mi è successo in questi mesi, ma il giocatore deve farsi trovare pronto quando è il momento, dalla Primavera si vuole arrivare in prima squadra e il fatto che io ci sia riuscito è una cosa buona per tutti. Il primo anno alla Fiorentina è stato brutto tra infortuni e lontananza da casa, squadra e mister mi hanno dato tantissimo, sono cresciuto grazie a loro. Se resterò l'anno prossimo in prima squadra? Il mio sogno è stare a Firenze e giocare al Franchi, sono a disposizione della società che deciderà".