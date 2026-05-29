Nuova idea dall’Olanda: la Fiorentina sfida le big per il jolly dell’AZ

Nuova idea per il centrocampo della Fiorentina: piace un talento olandese dell'AZ Alkmaar. Dettagli e concorrenza

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 16:18)

Archiviato il campionato e in attesa che venga ufficializzato l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola, per la dirigenza gigliata è già tempo di gettarsi a capofitto sul mercato. Una delle priorità sarà la ricostruzione del centrocampo, un reparto destinato a cambiare. Per questo motivo, il direttore sportivo Fabio Paratici e i suoi collaboratori sono alla ricerca di forze fresche: l'ultimo nome sul taccuino, direttamente dall'Olanda, è quello diSven Mijnans.

Secondo quanto rivelato dal portale footballtransfer.com, la Fiorentina si sarebbe inserita con decisione nella corsa al centrocampista offensivo classe 2000, di proprietà dell’AZ Alkmaar.

I numeri da leader e la duttilità tattica — Mijnans è reduce da una stagione straordinaria che lo ha consacrato calcisticamente. Nonostante i soli 26 anni, ha indossato la fascia da capitano dell'AZ per gran parte dell'anno, trascinando i suoi compagni fino alla conquista della Coppa d'Olanda (un netto 5-1 in finale contro il NEC Nijmegen, in cui ha firmato il raddoppio con un chirurgico sinistro in area). Grazie a questo successo, il club olandese ha strappato il pass per la prossima Europa League, compensando il settimo posto in Eredivisie.

Il suo ruolino di marcia stagionale parla da solo: 50 presenze complessive, ben 21 gol e 9 assist tra campionato, coppa nazionale e Conference League. Nato calcisticamente come trequartista, Mijnans fa della duttilità la sua arma migliore: in questa stagione è stato impiegato con ottimi risultati anche come centrocampista centrale, mediano e all'occorrenza esterno destro d'attacco. Un profilo ideale per l'idea di calcio flessibile di Grosso.

Destinazione gradita, ma la concorrenza è fitta — Dopo essere andato a un passo dal PSV la scorsa estate, stavolta l'addio di Mijnans all'AZ Alkmaar (nonostante un contratto in scadenza nel 2028) appare inevitabile. L'Italia figura tra le mete preferite del giocatore, ma la Fiorentina deve fare i conti con una concorrenza agguerrita. In Serie A il ragazzo piace parecchio anche a Milan e Bologna, mentre all'estero i radar sono accesi da parte di top club del calibro di Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Tottenham. La corsa al gioiello olandese è partita.