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FOTO – Braschi festeggia: “Oggi ha vinto la Fiorentina, Firenze, l’appartenenza”

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L'omaggio social di Riccardo Braschi dopo la vittoria dello Scudetto della Fiorentina Primavera
Redazione VN

Quella contro il Parma è stata una grande vittoria da parte della Fiorentina di Daniele Galloppa che riporta lo Scudetto a Firenze dopo 43 anni. Uno Scudetto che porta con sé la qualificazione alla Youth League e la possibilità di sfidare l'Atalanta in Supercoppa.

Riccardo Braschi, autore di una delle due reti viola, ha festeggiato così la vittoria sul proprio profilo Instagram:

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