Quella contro il Parma è stata una grande vittoria da parte della Fiorentina di Daniele Galloppa che riporta lo Scudetto a Firenze dopo 43 anni. Uno Scudetto che porta con sé la qualificazione alla Youth League e la possibilità di sfidare l'Atalanta in Supercoppa.
VIOLA NEWS social FOTO – Braschi festeggia: “Oggi ha vinto la Fiorentina, Firenze, l’appartenenza”
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FOTO – Braschi festeggia: “Oggi ha vinto la Fiorentina, Firenze, l’appartenenza”
L'omaggio social di Riccardo Braschi dopo la vittoria dello Scudetto della Fiorentina Primavera
Riccardo Braschi, autore di una delle due reti viola, ha festeggiato così la vittoria sul proprio profilo Instagram:
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