Valcareggi: “Grosso? Ho paura della piazza. Il mancato rinnovo è un bene per Vanoli”

Furio Valcareggi analizza la scelta della Fiorentina: "Grosso è un tecnico esigente. I tifosi abbiano pazienza"

Redazione VN 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 15:34)

Il noto opinionista e sostenitore della Fiorentina, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare le ultime manovre in casa gigliata. Tra i temi caldi, il profilo del nuovo allenatore e il futuro della panchina viola:

"Zerbin, calciatore della mia scuderia, è stato alle dipendenze di Grosso a Frosinone e me ne ha costantemente tessuto le lodi. Si tratta di un tecnico particolarmente esigente con il proprio organico, rigoroso nella gestione dello spogliatoio, ma dotato di una spiccata leadership e di un'identità tattica ben definita. Il mio unico timore è legato alla piazza: dato che non è un profilo che scalda i cuori della tifoseria, non vorrei assistessimo a processi sommari già ai primi passi falsi. Ritengo, al contrario, che servirà una buona dose di pazienza. Soprattutto, bisognerà valutare quale rosa metterà a disposizione il direttore sportivo Fabio Paratici, poiché, alla fine dei conti, l'ago della bilancia restano sempre gli interpreti in campo".

"Vanoli? Il mancato rinnovo è un bene per lui" — Il procuratore ha poi dedicato una riflessione all'ormai ex tecnico viola:

"Vanoli ha condotto un lavoro egregio, eppure fatico a comprendere come potesse auspicare una riconferma. Al termine di un'annata così intensa, al minimo passo falso sarebbe finito immediatamente nel tritacarne della critica. La soluzione ottimale per lui è concedersi una sosta, rimanendo alla finestra in attesa dei primi scossoni sulle panchine della massima serie. I suoi eccellenti numeri professionali parlano da soli: sono convinto che rappresenterà la primissima scelta non appena si registrerà una crisi in Serie A".