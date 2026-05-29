L'ex viola Luca Cecconi, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato la vittoria dello scudetto della Fiorentina Primavera:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecconi: “Giovani? Alla Fiorentina manca un tassello. Gud, troppi ruoli diversi”
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Cecconi: “Giovani? Alla Fiorentina manca un tassello. Gud, troppi ruoli diversi”
Luca Cecconi, vincitore dello Scudetto Primavera 43 anni fa, ha commentato il lavoro di Daniele Galloppa
Sono contento, c'era già andata vicino tante volte quindi vuol dire che hai fatto grandi stagioni. È il significato di un ottimo lavoro fatto dalla Fiorentina nel settore giovanile. Mi piace ricordare l'83, una grande soddisfazione personale e di squadra. Speriamo che queste buone annate con buoni risultati possano portare la Fiorentina a inserire dei giovani con più facilità e volontà in prima squadra. Questo è l'ultimo tassello che manca alla Fiorentina.
Giovani in prima squadra—
La Fiorentina ha aumentato le aspettative e non è facile avere la pazienza e la calma di poter avere dei giovani. I giovani hanno bisogno di sbagliare e se c'è del valore superano i problemi. Con l'Under 23 si è creato un passaggio ulteriore da fare, prima era più semplice vedere giocatori della Primavera in prima squadra. La Fiorentina, senza l'Under 23, deve trovare deve appoggiarsi a squadre di B o C per far compiere il salto ai giovani.
Gudmundsson—
Ha qualità, talento e resistenza. Non so che carattere abbia. In questi anni è stato sballottato nei ruoli: attaccante, a sinistra, mezza punta. A Genoa giocava molto più liberamente dietro una punta. Ma questo presuppone che tu sia molto più forte rispetto agli altri compagni.
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