Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Mi piacciono tre nomi del Sassuolo. Fortini? Lo saluto volentieri”
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Monti: “Mi piacciono tre nomi del Sassuolo. Fortini? Lo saluto volentieri”
Ci deve essere una direzione delineata, va bene arrivare ottavi purché ci sia un percorso divertente
Scudetto Primavera? Una soddisfazione immensa. Galloppa ha fatto un bellissimo lavoro, la Primavera gioca un bel calcio. Hanno senso di appartenenza, mi auguro che troveranno lo spazio giusto nelle grandi squadre.
Prima squadra—
Devi ricostruire togliendo ciò che non ha funzionato. È un'occasione per ripartire con stimoli nuovi. Mi sarei aspettato un nome più importante di Grosso, ma Paratici si sta prendendo delle responsabilità quindi sono fiducioso. Ci deve essere una direzione delineata, va bene arrivare ottavi purché ci sia un percorso divertente. I due centrali del Sassuolo mi piacciono: Idzes e Muharemović. Berardi lo prenderei.
Il vivaio—
Se Comuzzo va via ti arrivano soldi. Mi piacerebbe vedere i vari Balbo, Comuzzo, Fortini. Ma Fortini lo saluto volentieri, se non vuoi stare qua basta portare soldi e puoi andare. Il settore giovanile serve anche a questo. Il denaro poi lo puoi reinvestire sulla squadra. Ci vuole fiducia.
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