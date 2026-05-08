Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato del momento della Fiorentina e delle voci che vorrebbero Fabio Grosso in viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sentite Valcareggi: “Troppo presto per Grosso qui. Vi dico perché”
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Sentite Valcareggi: “Troppo presto per Grosso qui. Vi dico perché”
Furio Valcareggi dice la sua su Fabio Grosso e sulla possibilità che possa arrivare alla Fiorentina il prossimo anno
Questa salvezza arriva più per demeriti altrui. La lotta per non retrocedere è sempre stata così. Adesso la barca sta arrivando in porto. Paratici ha una stanza vuota, la deve arredare. Lui è un mio caro amico, ed è molto bravo. Non si fa la sua carriera se non si è bravi. Ha una carriera così aurea che non è criticabile. E abbiamo la fortuna che lavori qui. La Roma? A chi ha la fidanzata bella capita che venga guardata per strada. Grosso? Per me è troppo presto. E non ho paura di lui, perché è molto bravo, ho paura di Firenze. Lui è un allenatore molto serio e preparato, ma Firenze deve avere fiducia in lui, se la società deciderà di puntarci.
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