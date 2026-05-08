Fiorentina-Genoa, domenica alle 15:00: dove vederla in tv e streaming

Manca solamente un punto, e la Fiorentina potrà festeggiare la matematica salvezza in un terribile campionato di Serie A. Domenica alle 15:00 il Genoa già salvo sarà di scena allo stadio Franchi e la squadra viola vuole finalmente mettere un punto a questa annata funesta in una partita decisiva. Ecco dove vederla in tv e streaming.