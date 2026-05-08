Manca solamente un punto, e la Fiorentina potrà festeggiare la matematica salvezza in un terribile campionato di Serie A. Domenica alle 15:00 il Genoa già salvo sarà di scena allo stadio Franchi e la squadra viola vuole finalmente mettere un punto a questa annata funesta in una partita decisiva. Ecco dove vederla in tv e streaming.
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Fiorentina-Genoa, domenica alle 15:00: dove vederla in tv e streaming
Fiorentina e Genoa si sfidano allo stadio Franchi questa domenica in una partita decisiva per la stagione viola. Ecco dove vederla
Dove vedere Fiorentina-Genoa—
|Domenica 10 maggio, ore 15:00
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Accomando
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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