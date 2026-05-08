Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Genoa, domenica alle 15:00: dove vederla in tv e streaming

news viola

Fiorentina-Genoa, domenica alle 15:00: dove vederla in tv e streaming

dove vederla
Fiorentina e Genoa si sfidano allo stadio Franchi questa domenica in una partita decisiva per la stagione viola. Ecco dove vederla
Redazione VN

Manca solamente un punto, e la Fiorentina potrà festeggiare la matematica salvezza in un terribile campionato di Serie A. Domenica alle 15:00 il Genoa già salvo sarà di scena allo stadio Franchi e la squadra viola vuole finalmente mettere un punto a questa annata funesta in una partita decisiva. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina-Genoa

—  

Domenica 10 maggio, ore 15:00Stadio Franchi, Firenze
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Accomando
RadioRadio Bruno

 

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Fuser: “Grosso ha fatto cose buone. Vanoli? Non capirò mai una cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA