L'ex Genoa Roberto Antonelli, detto Dustin per la sua somiglianza con Dustin Hoffman, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della gara di domani al Franchi della Fiorentina contro i rossoblù. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Antonelli: “Mai pensato alla retrocessione. Galloppa? Merita i complimenti”
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Antonelli: “Mai pensato alla retrocessione. Galloppa? Merita i complimenti”
Le parole dell'ex Genoa e Milan, Roberto Antonelli, sulla stagione della Fiorentina e il grande lavoro di Galloppa in Primavera
Sulla stagione della Fiorentina—
La Fiorentina è una squadra di un livello superiore, non può lottare per quelle posizioni. Qualche problema c'era e c'è tutt'ora. Nessuno avrebbe immaginato un campionato del genere dei viola ad inizio stagione. Questo è stato abbastanza strano.
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Sulla paura della retrocessione—
Ci sta che sia stato un problema di spogliatoio. Io non ho mai pensato che sarebbe arrivata la retrocessione e infatti ne è venuta fuori.
Sul lavoro di Vanoli—
Nel calcio contano i risultati e lui, in un modo o nell'altro, ha salvato la Fiorentina, facendo quello che gli era stato richiesto.
Sul giocatore che l'ha deluso maggiormente—
Gudmundsson avrebbe potuto fare di più sicuramente. Non si ritrovava più, cambiando anche sempre posizione. Lui è un ottimo giocatore, tutti ci saremmo aspettati di più da lui. Comunque, le cose poi sono andate bene e tutto viene dimenticato.
Su Galloppa—
A Mainz hanno fatto una bella partita, perché nel primo tempo poteva fare 3/4 gol la Fiorentina. Mi sono divertito a vedere quella partita. Ora è in testa alla classifica con la Primavera. Si merita anche lui dei complimenti, ha fatto molto bene in questi tre anni. Poi è stato anche bravo a lanciare tanti giovani in prima squadra, molti dei quali hanno esordito. Galloppa ha portato avanti dei giocatori che adesso giocano in Serie B, che stanno facendo molto bene.
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