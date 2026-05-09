Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina in vista del Genoa. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Col Genoa per finire in maniera dignitosa. Rivoluzione? Difficile”
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Monti: “Col Genoa per finire in maniera dignitosa. Rivoluzione? Difficile”
Le parole del conduttore televisivo e grande tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti, sulla situazione dei viola
Io sono curioso di vederla questa grande rivoluzione, ma la vedo difficile. O fai come nell'anno di Borja ecc... ma non mi sembra la stessa cosa. Le vedo più difficile a questo giro. Tre punti domani ti permetterebbero di iniziare la fine in maniera più dignitosa. Il Genoa verrà qua con nulla da perdere, non sarà una partita come quella col Sassuolo. Sarà una sfida importante. C'è da tirare fuori un po' di dignità in queste ultime tre gare. Che non risolveranno niente eh, sia chiaro. Ma finire il campionato un po' meglio, non sarebbe male.
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Con Vanoli non mi sono divertito quest'anno. Lui non ha nessuna colpa, anzi lo dobbiamo ringraziare. Però, se vuoi fare una rifondazione non puoi ripartire da lì. A me per strada non mi chiedono chi si compra, ma chi viene come allenatore. La rifondazione parte da lì. Se prendi Grosso è un tipo di rifondazione, se arriva Sarri o Tedesco è un'altra. Questi, come anche Farioli, sono allenatori che hanno nel gioco del calcio la loro idea. Gudmundsson è in calo di valore, come tanti altri. Io stravedevo per lui... L'unico ad avere un ottimo mercato sarà Fagioli. Io di questa squadra qui, se non devo vender tutti, con un allenatore nuovo, De Gea, Fagioli, Pongracic, Parisi, Dodò e Kean. Ripartirei da qui.
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