Fabio Grosso sembra il prescelto per la panchina della Fiorentina. Il tecnico del Sassuolo è la prima opzione di Fabio Paratici. La società intanto, come scrive Sky Sport, oggi si è incontrata con D'Amico, l'agente di Paolo Vanoli. D'Amico ha avuto un colloqui con Paratici al Viola Park.
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Sky: “La Fiorentina chiede tempo a Vanoli. Incontro con l’agente”
Aggiornamenti sulla panchina della Fiorentina. La società si è incontrata con l'agente di Paolo Vanoli
Il club non avrebbe ancora comunicato a Vanoli l'intenzione di cambiare guida tecnica. Anzi, ha chiesto 48 ore di tempo a Vanoli. Il tutto per annunciare la decisione sul nuovo allenatore. L'incontro di oggi è stato interlocutorio.
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