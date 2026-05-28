Sky: “La Fiorentina chiede tempo a Vanoli. Incontro con l’agente”

Fabio Grosso sembra il prescelto per la panchina della Fiorentina. Il tecnico del Sassuolo è la prima opzione di Fabio Paratici. La società intanto, come scrive Sky Sport, oggi si è incontrata con D'Amico, l'agente di Paolo Vanoli. D'Amico ha avuto un colloqui con Paratici al Viola Park.