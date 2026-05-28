Galloppa, finale e futuro già deciso? Schira: “Candidato per una squadra B”

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, che questa sera si giocherà la finale per lo Scudetto di categoria contro il Parma, sembra avere già diversi corteggiatori intorno a sé. Infatti, oltre alla Sampdoria, sul giovane tecnico viola, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, per la prossima stagione ci sarebbe anche l'Inter, che avrebbe l'intenzione di affidargli la panchina della sua squadra B, l'U23, attualmente in Serie C. Ancora nulla è certo, ma sembra essere uno dei candidati principali.