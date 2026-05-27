VN – Il Bologna guarda in casa viola. Piace Tommaso Rubino

Per Tommaso Rubino questa è stata la prima vera stagione tra i professionisti. Alla Carrarese ha trovato spazio con Calabro in panchina (il tecnico ha parlato così di lui), segnando due reti. Adesso farà ritorno alla basa, al Viola Park. La Fiorentina dovrà decidere o no se puntare sul classe 2006. Nel frattempo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Bologna ha messo gli occhi su di lui. Italiano (ammesso che rimanga al Dall'Ara), lo conosce bene, avendolo visto all'opera ai tempi della Fiorentina.